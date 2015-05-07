Loading...

Ligabue, concerto al Campovolo per 25 anni di carriera: prevendite iniziate

07/05/2015

Luciano Ligabue ha annunciato un grandioso concerto al Campovolo il prossimo 19 settembre. Una serata entusiasmante per festeggiare i 25 anni di carriera del rocker di Correggio.

Parlando della sua prossima performance live al Campovolo, l'artista ha sottolineato: "Ci sono i venticinque anni di carriera da festeggiare, e poi i venti dall'uscita di Buon Compleanno Elvis e il decimo anniversario dal primo Campovolo... Volevamo dare il giusto rilievo anche a quei brani che, inevitabilmente, finiscono fuori dalla scaletta dei miei live. Ogni canzone sarà riproposta dal vivo con la band che l'ha suonata per la prima volta".

Le prevendite per il prossimo Campovolo iniziano oggi, 7 maggio. Un momento importante per uno dei più grandi cantautori italiani che, erroneamente, pensava di essere finito dopo il terzo disco.

