Tigri e panda rischiano estinzione entro 2050: modello sviluppo socio-economico va cambiato

Fenomeni come CO2 nell'aria e deforestazione rischiano di causare l'estinzione di molte specie animali, tra cui tigri e panda. Sono, precisamente, 440 le specie che rischiano di estinguersi entro il 2050.

E' doveroso, dunque, mutare l'attuale modello di sviluppo socio-economico per salvare tanti animali. Il dato è emerso da un studio condotto da un gruppo di ricerca dell'università 'La Sapienza' di Roma. Un modo per evitare il peggio, c'è: il Consumption Change. "Questa è la prima volta in cui si dimostra che le azioni individuali per il raggiungimento di uno stile di vita più sostenibile, come ad esempio il ridotto consumo di carne, possono avere nel loro insieme un enorme impatto per la biodiversità del mondo", ha sottolineato lo studioso Carlo Rondinini.