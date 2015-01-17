Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tigri e panda rischiano estinzione entro 2050: modello sviluppo socio-economico va cambiato

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Fenomeni come CO2 nell'aria e deforestazione rischiano di causare l'estinzione di molte specie animali, tra cui tigri e panda. Sono, precisamente, 440 le specie che rischiano di estinguersi entro il 2050.

E' doveroso, dunque, mutare l'attuale modello di sviluppo socio-economico per salvare tanti animali. Il dato è emerso da un studio condotto da un gruppo di ricerca dell'università 'La Sapienza' di Roma. Un modo per evitare il peggio, c'è: il Consumption Change. "Questa è la prima volta in cui si dimostra che le azioni individuali per il raggiungimento di uno stile di vita più sostenibile, come ad esempio il ridotto consumo di carne, possono avere nel loro insieme un enorme impatto per la biodiversità del mondo", ha sottolineato lo studioso Carlo Rondinini.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Doping, Carolina Kostner delusa: "Questa volta è veramente dura"

Articolo Successivo

#GenerazioneSenzaVoto Day: importante campagna per garantire diritto voto studenti Erasmus

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022