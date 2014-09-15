George Clooney fa il grande passo
di Redazione
15/09/2014
Questa volta sembra proprio che il bel George abbia deciso di fare il grande passo. Si è appena celebrato il matrimonio della sua ex. Elisabetta Canalis e siamo venuti a sapere che anche Clooney ha stabilito la data e il luogo del suo matrimonio che verrà celebrato da Walter Veltroni (che Clooney definisce l’”Obama italiano”). Veltroni non ha comunque ancora firmato l’accettazione dell’incarico di ufficiale di stato civile. Il luogo dovrebbe essere Venezia, come annunciato dai diretti interessati, anche se nei giorni scorsi era circolata la voce che la coppia si sarebbe sposata a Londra. Tra maggio e giugno George Clooney e Amal hanno effettuato diversi sopralluoghi per individuare la location. L’amicizia tra il bell’attore e Walter Veltroni risale a molti anni fa, quando Clooney che si trovava a Roma per presentare il film “In amore niente regole” fece il tifo per il candidato premier in vista delle elezioni politiche. Di Veltroni diceva “Sono un ottimo amico di Veltroni, con lui abbiamo in comune l’interesse per l’Africa e mi ha aiutato molto nella mia campagna per il Darfur. Come Obama credo che anche Veltroni abbia una qualità rara, una grande arte oratoria che fa convergere verso un centro comune tante persone”. Per quanto riguarda la data sembrerebbe che sia stato deciso di celebrare il matrimonio sabato 27 settembre. Non resta quindi che aspettare per verificare se anche l’eterno scapolo farà il grande passo.
Articolo Precedente
Anticipazioni "Le Iene" prima puntata in onda mercoledì 17 settembre 2014
Articolo Successivo
MATRIMONIO DI ELISABETTA CANALIS E BRIAN PERRI
Redazione