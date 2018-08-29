Home Home Giordano Mazzocchi ha tradito Nilufar Addati? Temptation Island Vip Anticipazioni

di Redazione 29/08/2018

Cari lettori di Blog Uomini e Donne, anche oggi smettiamo di parlare delle Temptation Island Vip anticipazioni domani... L'attenzione rivolta al reality è davvero alta, soprattutto per quanto riguarda la nuova news: Giordano Mazzocchi ha tradito Nilufar Addati? Scopriamo insieme cos'è successo. Nilufar Addati dopo Uomini e Donne La storia nata tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata messa a dura prova fin da subito. L'ex corteggiatore Stefano Guglielmini avrebbe dimostrato l'esistenza di un accordo tra lui e l'ex tronista italo-persiana. Ad ogni modo Nilufar Addati dopo Uomini e Donne ha vissuto in pieno la storia d'amore con Giordano Mazzocchi, decidendo di mettersi nuovamente alla prova con una nuova sfida. La coppia nata a Uomini e Donne, infatti, è nel cast di Temptation Island Vip e in questo momento sono impegnati nella fase clou del reality che mette a dura prova i sentimenti. Riusciranno a uscirne vincitori? Temptation Island Vip tentatori Una delle chicche di Temptation Island Vip riguarda proprio il cast di tentatori... Sono partiti in Sardegna Davide Rossi, figlio di Vasco, Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e l'ex corteggiatore Nicolò Raniolo, famoso per aver spezzato il cuore a Sabrina Ghio. Nel cast delle tentatrici, invece, troviamo Erijona Sulejmani e Francesca Cipriani. La news scottante, non a caso, riguarda proprio fidanzati e tentatrici. Giordano Mazzocchi ha tradito Nilufar Addaiti? "Sempre così, o forse un po' di più" Qualche giorno fa sul profilo di Nilufar Addati Instagram è apparso un dolcissimo scatto che la ritrae insieme al fidanzato, Giordano Mazzocchi. La foto è accompagnata dal commento: "Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più". Alcune news riguardanti le Temptation Island Vip anticipazioni però vorrebbero Giordano Mazzocchi molto vicino a una tentatrice, il cui nome è ancora misterioso. I magazine di gossip parlano addirittura di un tradimento che l'ex corteggiatore avrebbe riservato all'ex tronista. Sarà bastato davvero così poco a Giordano Mazzocchi per cadere in tentazione?

