Home Gossip Valentina Dallari anoressica, la replica di Andrea Melchiorre

Valentina Dallari anoressica, la replica di Andrea Melchiorre

di Redazione 29/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto più volte modo di raccontare quanto successo a Valentina Dallari anoressica. Le news riguardanti l'ex tronista però non finiscono qui. Dopo l'attacco mosso contro l'ex fidanzato, ecco la replica di Andrea Melchiorre. Valentina Dallari malattia Da mesi ormai Valentina Dallari malattia ha interessato i fan di Uomini e Donne e non solo. L'ex tronista spesso era stata protagonista di news incentrate sulla sua eccessiva magrezza, ma niente di importante considerando che la ragazza ha sempre presentato un fisico molto longilineo. Negli ultimi tempi però la magrezza comincia ad accentuarsi, marcando i lineamenti dell'ex tronista, fino all'ufficialità: Valentina Dallari anoressica. Dopo mesi di ricovero in clinica, Valentina Dallari sul profilo Instagram ufficiale pubblica uno scatto per ringraziare la sua famiglia, oggi invece si parla di Andrea Melchiorre, perché? "Andrea farebbe meglio a nascondersi" Valentina Dallari, in questi giorni, è tornata protagonista del gossip dopo una dichiarazione rilasciata su Instagram. L'ex tronista, così come pubblicato anche da Gossipblog.it, ha dichiarato: "Andrea? Non l'ho mai sentito e, sinceramente, visto che mi ha dato della cellulitica, è stato l’inizio dei miei problemi. Non mi ha neanche scritto, visto che stavo bene, quindi, non è stato molto carino, né prima né dopo. Andrea farebbe meglio a nascondersi? Sono d'accordo". Come potete benissimo immaginare, la replica di Andrea Melchiorre non si è fatta di certo attendere. Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari Andrea Melchiorre e Valentina Dallari non si sono lasciati nel migliore dei modi e questa era una cosa ben nota a tutti. Le dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista però hanno agitato le acque, tanto che Andrea Melchiorre ha deciso di rispondere sempre attraverso Instagram: "Volevo fare chiarezza sul discorso che ha aperto Valentina nella sua diretta. Non ho voluto replicare subito per evitare di buttare benzina sul fuoco visto anche il periodo che ha passato e che sta passando, per questo le auguro il meglio. Le parole che ci siamo scambiati venivano da persone giovani, eravamo molto più impulsivi. Però, è troppo semplice pensare che alcune mie esternazioni siano state la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra eccessivo e irreale. Detto questo, non mi interessa continuare a fare polemica, ognuno vive la sua vita con tutta la serenità del mondo".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp