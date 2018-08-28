Home Gossip Andrea Damante foto Instagram, la dedica per Giulia De Lellis

di Redazione 28/08/2018

Il mondo del gossip torna a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo quanto pubblicato da Anticipazioni.tv, ecco che una Andrea Damante foto Instagram rivelerebbe una nuova dedica per Giulia De Lellis. Giulia De Lellis e Andrea Damante Questa estate Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno battuto banco con la loro storia. La coppia nata a Uomini e Donne si è lasciata, ripresa, rilasciata e ora? Quali siano i reali motivi della fine del loro amore non sono mai stati ufficializzati, anche se alla base di tutto potrebbe esserci un tradimento del Dama. Ad ogni modo Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno ancora insieme e o no? I fan della coppia nata a Uomini e Donne non hanno ancora capito quali sono le sorti della giovane coppia, anche se si parla già di nuovo flirt per Giulia De Lellis. Giulia De Lellis nuovo amore? Come abbiamo spiegato poc'anzi, Giulia De Lellis in questi giorni è stata protagonista del gossip per via di un presunto flirt. L'ex corteggiatrice sarebbe stata avvistata insieme a Flavio Briatore, tanto che in molti hanno cominciato a tuonare: Giulia De Lellis nuovo amore? La notizia non ha mai trovato conferma, anche se Le bimbe di Giulia De Lellis e i Damalellis restano comunque in allerta, al fine di capire cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. "Ma staremo insieme" Il magazine online Anticipazioni.tv ha riportato una dedica che sarebbe stata scritta da Andrea Damante foto Instagram, qualche tempo fa. Il post, tradotto in italiano, reciterebbe testualmente: "Cerco di andarmene, provo a combattere tutte le cose nella mia mente, ma staremo insieme, provo a separarmi, cerco di ritornare ai primi tempi, ma sarò tuo per sempre". Che sia una nuova dedica d'amore pubblicata per riconquistare il cuore di Giulia De Lellis?

