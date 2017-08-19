Home Gossip Grande Fratello Vip, Aida Yespica innamorata

Grande Fratello Vip, Aida Yespica innamorata

di Redazione 19/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra qualche settimana Aida Yespica tornerà in prima serata su Canale 5 come nuova concorrente del Grande Fratello Vip, la sua terza esperienza in un reality dopo aver partecipato per due volte all'Isola dei Famosi, ma lo farà da fidanzata. Dopo i rumors dei giorni scorsi e alcune immagini in cui era stata paparazzata con un misterioso ragazzo, la modella venezuelana è finalmente uscita allo scoperto svelando i particolari della storia. Sul nuovo numero del settimanale 'Spy' in edicola da sabato 19 agosto infatti la bella Aida presenta il suo nuovo compagno: lui è Giuseppe Lama, per tutti gli amici Geppy, ha 30 anni e arriva da Napoli. La sua famiglia si occupa della produzione di occhiali che esporta in tutto il mondo e anche il ragazzo lavora nell'azienda familiare, ma ha anche trovato il tempo per una nuova storia d'amore. Si sono conosciuti assolutamente per caso qualche settimana fa mentre entrambi erano in vacanza ad Ibiza ed è stato subito colpo di fulmine tanto che da allora non si sono più separati fino ad essere sorpresi dai fotografi durante un appuntamento a Roma. Insieme sono stati a Bormio per un weekend, insieme hanno attraversato l'oceano per andare a trovare il figlio di Aida, Aron, che vive stabilmente a Miami. Un amore che la Yespica confessa di non avere cercato, anche perché era fresca di separazione da Enrico Romeo con il quale invece sembrava dovesse sposarsi. Però è molto felice anche se ha un problema: “Adesso mi dovrò già separare da Geppy” ammette confermando così che dall'11 settembre le porte della Casa del GF Vip si apriranno anche per lei. Riuscirà a non sentire la nostalgia per il nuovo compagno?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp