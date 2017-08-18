Home Gossip Uomini e Donne news: Beatrice Valli, clamoroso sfogo social

di Redazione 18/08/2017

Beatrice Valli aveva dimenticato quanto fosse duro il mestiere di mamma, anche se la prima volta era ancora minorenne. A ricordarglielo però da qualche settimana è arrivata la piccola Bianca e nelle ultime ore l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fa più di due anni fa felicemente coppia con Marco Fantini, è stata protagonista di un clamoroso quanto umano sfogo su Facebook confessando di sentirsi qualche volta inadeguata di fronte alla figlia. La Valli ha ammesso di non avere abbastanza latte per sfamare la piccola, forse anche per lo stress di questa nuova gravidanza, e così è passata anche a quello artificiale. Ma nonostante questo Bianca piange in continuazione, lo fa fino a quando non si sfinisce e quindi si arrende. A chi le chiede se la figlia si brava, risponde che in realtà piange sempre: se non la tiene in braccio, se non mangia almeno ogni mezz'ora, se non la cambia subito perché ha il pannolino sporco. Lei vorrebbe starle sempre dietro, ma in casa c'è anche Alessandro, che adesso ha 5 anni, e lei dovrebbe dividersi in due perché entrambe hanno bisogno di lei, ma non può. L'ex corteggiatrice di UeD vorrebbe poter dare più attenzioni ad Alle (lei lo chiama 'cicciobanano'), le manca coccolarlo e farlo addormentare perché deve stare dietro alla neonata. Ma al figlio più grande dedica parole dolcissime: “L'ho avuto che avevo solo 17 anni, sì forse ero piccola, ma non ero per niente spaventata di diventare mamma anzi, non vedevo l'ora. Un passo così importante poteva rendermi la vita più complicata, più difficile invece lui è riuscito a renderla stupenda e incredibile”. Alessandro è il suo amore grande, presto lo diventerà anche Bianca.

