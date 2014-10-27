Loading...

Favji, alias Lorenzo Ostuni, vince YouTube Golden Button Award

27/10/2014

E' stato il 19enne Lorenzo Ostuni, italiano, ad ottenere l'ambito riconoscimento YouTube Golden Button Award. Lui non si aspettava di vincere tale premio, visto che il suo percorso è iniziato per caso e non avrebbe mai pensato di avere l'occasione di guadagnare molto denaro e portarsi a casa un riconoscimento decisamente agognato.

“Vorrei continuare a fare video, ho da poco comprato un launchpad per la musica live e mi piacerebbe realizzare qualche clip con questo strumento, e poi studiare in modo professionale per imparare a fare montaggi ed effetti speciali", ha affermato Ostuni, venuto alla ribalta per le sue pubblicazioni su YouTube, in conosciuto con lo pseudonimo Favji.

I video di Favji sono stati molto apprezzati dagli utenti Google.

