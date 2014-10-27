Favji, alias Lorenzo Ostuni, vince YouTube Golden Button Award

E' stato il 19enne Lorenzo Ostuni, italiano, ad ottenere l'ambito riconoscimento YouTube Golden Button Award. Lui non si aspettava di vincere tale premio, visto che il suo percorso è iniziato per caso e non avrebbe mai pensato di avere l'occasione di guadagnare molto denaro e portarsi a casa un riconoscimento decisamente agognato.

“Vorrei continuare a fare video, ho da poco comprato un launchpad per la musica live e mi piacerebbe realizzare qualche clip con questo strumento, e poi studiare in modo professionale per imparare a fare montaggi ed effetti speciali", ha affermato Ostuni, venuto alla ribalta per le sue pubblicazioni su YouTube, in conosciuto con lo pseudonimo Favji.

I video di Favji sono stati molto apprezzati dagli utenti Google.