Home Gossip Maria De Filippi intervista: Belen Rodriguez mi ha cambiato la vita

Maria De Filippi intervista: Belen Rodriguez mi ha cambiato la vita

di Redazione 27/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La nuova stagione televisiva sta per iniziare ed è tempo di dichiarazioni. Maria De Filippi intervista a Fuorigioco, inserto domenicale della Gazzetta dello Sporto ha raccontato qualcosa che nessuno dei suoi fan avrebbe mai immaginato: "Belen Rodriguez mi ha cambiato la vita". Maria De Filippi Uomini e Donne In questi anni Maria De Filippi si è trasformata in un vero e proprio cupido per i ragazzi che hanno avuto modo di essere tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne. I protagonisti dei programmi della De Filippi hanno sempre raccontato il bellissimo rapporto che hanno con la conduttrice. Possiamo tranquillamente fare riferimento anche a Emma Marrone, che da tempo l'ha soprannominata una seconda mamma e non solo... Possiamo fare riferimento anche a Alessandra Amoroso, o la stessa Sara Affi Fella ex tronista di Uomini e Donne, oltre che protagonista di Temptation Island. Belen Rodriguez e Maria De Filippi Nella rosa di contatti di Maria De Filippi troviamo anche Belen. La showgirl, in particolare, è stata protagonista di un'intervista che la conduttrice italiana ha rilasciato a Fuorigioco, inserto domenicale della Gazzetta dello Sport. La moglie di Maurizio Costanzo, più volte ha avuto modo di avere come ospite nei suoi programma Belen Rodriguez, ma in occasione dell'intervista in questione Maria De Filippi ha dichiarato: "Belen mi ha cambiato la vita". Maria De Filippi fisico Maria De Filippi, classe 1962, mostra un fisico da urlo e il merito sarebbe proprio di Belen Rodriguez che l'avrebbe avvicinata al crossfit. In occasione dell'intervista, Maria De Filippi ha dichiarato: "La mia vita è cambiata radicalmente tre anni fa, grazie a Belen Rodriguez. Le storie di Instagram di Belen avevano ispirato sia me che Luciana Littizzetto, ma poi era stato chiesto a me di imitarla in palestra. Mi aveva colpito anche la perfetta postura assunta da Belen anche mentre svolgeva le pulizie di casa. Mi sono resa conto che è difficile e faticoso, iniziai facendomi seguire da un istruttore di crossfit anche se non riuscivo ad essere brava come Belen. Oggi, invece, mi alleno con un personal trainer tre o quattro volte a settimana".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp