"Io che Amo solo te", Ponti Ispirato da Libro Bianchini: Scamarcio e Chiatti Grandiosi

di Redazione 26/10/2015

"Io che amo solo te", pellicola diretta da Marco Ponti, ambientata nella splendida Puglia, è arrivata in sala lo scorso 22 ottobre e sta riscuotendo un grande successo Il nuovo film di Ponti piace non solo per il cast stellare, ma anche per la storia. La pellicola fa ridere ma parla d'amore, un amore ritrovato da due persone oramai anziane, don Mimi e Ninella (interpretati dai grandi Michele Placido e Maria Pia Calzone) genitori di Damiano e Chiara (Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti). Placido e Calzone tornano ad essere affiatati proprio grazie alle nozze dei figli. Varrebbe la pena vedere recarsi in sala solo per vedere Michele e Maria Pia che danzano sulle note del grande successo di Tenco "Io che amo solo te". Come detto, il cast della pellicola di Ponti è veramente ricco. Oltre a Placido, Scamarcio e Chiatti, hanno interpretato il film anche artisti come Luciana Littizzetto, Dino Abbrescia, Eva Riccobono ed Enzo Salvi. Marco Ponti si è ispirato al libro omonimo scritto da Luca Bianchini . Quest'ultimo si è sentito onorato per il fatto che qualcuno abbia realizzato un film basato sul suo romanzo. Ovviamente, tra i protagonisti della pellicola di Ponti c'è la Puglia, la splendida regione che ha dato i natali proprio a Riccardo Scamarcio . Si vedono molte località della regione, amata da tanti artisti. A proposito della collaborazione con Laura Chiatti, Riccardo ha detto: "Ogni volta che faccio un film chiedo se la partner femminile è Laura. Perché ho sempre pensato che fosse perfetta, qualunque sia il film". Pare che i due attori siano stati legati sentimentalmente in passato. Lo rivelò la stessa Laura, nel 2007. Scamarcio nega il flirt, sottolineando che si scambiò solo qualche bacio con la Chiatti . Niente di più. Effettivamente, ora Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti sono felicemente legati ai rispettivi partner : lui è sposato con Valeria Golino; lei convive con Marco Bocci, da cui ha avuto il piccolo Enea.

