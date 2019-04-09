Lorenzo Riccarda Instagram: il ricordo emozionate, ecco cosa faceva prima di Uomini e Donne

La vita di Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne è radicalmente cambiata, ma vi siete mai chiesti quale lavoro faceva l'ex tronista prima dell'esperienza del daiting show? A raccontarlo è stato lo stesso Lorenzo Riccardi che ha condiviso un ricordo nel suo profilo Instagram.

Lorenzo Riccardi cosa faceva prima di Uomini e Donne?

Lorenzo Riccardi il ricordo su Instagram

Lorenzo Riccardi: "Mani e tuta sporca"