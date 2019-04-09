Lorenzo Riccarda Instagram: il ricordo emozionate, ecco cosa faceva prima di Uomini e Donne
09/04/2019
La vita di Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne è radicalmente cambiata, ma vi siete mai chiesti quale lavoro faceva l'ex tronista prima dell'esperienza del daiting show? A raccontarlo è stato lo stesso Lorenzo Riccardi che ha condiviso un ricordo nel suo profilo Instagram.
Lorenzo Riccardi cosa faceva prima di Uomini e Donne?Nel 2018 abbiamo avuto modo di imparare a conoscere Lorenzo Riccardi come corteggiatore di Sara Affi Fella. Il ragazzo napoletano ha cercato di conquistare l'Affi Fella in ogni modo, anche se poi la scelta è ricaduta su Luigi Mastroianni. Lo scandalo dell'unfollow, nato dopo le dichiarazioni di Nicola Panico, ha poi rivelato che la scelta di Sara Affi Fella era stata decisa insieme allo staff della ragazza. Il tutto sarebbe stato gestito come un vero e proprio investimento, successivamente è stato anche spiegato come la preferenza è stata dirottata sulla frequentazione con Luigi Mastroianni. Questo perché considerato più popolare, considerando il successo che questo stava riscuotendo sui social. I fan però conoscono poco della vita di Lorenzo Riccardi prima che questo arrivasse a Uomini e Donne, motivo per cui è lecito chiedersi: cosa faceva prima di prendere parte al diting show? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso ex tronista.
Lorenzo Riccardi il ricordo su InstagramNel mese di febbraio 2019 Lorenzo Riccardi è stato protagonista di Uomini e Donne by Night, dove ha scelto Claudia Dionigi con cui ha intrapreso una relazione d'amore. La coppi a pochi mesi dal programma di Maria De Filippi ha anche deciso di andare a vivere insieme, nella città di Latina vicino ai genitori della Dionigi. La decisione da parte di Lorenzo Riccardi e della fidanzata è scaturita dalla voglia di vivere insieme ogni singolo giorno e dagli impegni di entrambi concentrati nella città di Roma. I fan di Lorenzo Riccardi però hanno notato un dettaglio molto interessante. Nelle settimane successive alla fine del percorso fatto a Uomini e Donne l'ex tronista è diventato testimonial per un'azienda automobilistica. Quanto detto non è una coincidenza, dato che Lorenzo Riccardi prima della partecipazione a Uomini e Donne lavorava nell'officina del padre.
Lorenzo Riccardi: "Mani e tuta sporca"Il 9 aprile 2019, Lorenzo Riccardi ha pubblicato su IG Stories una foto che lo mostra impegnato nel lavoro con il quale era occupato prima di arrivare a Uomini e Donne. L'ex tronista non ha cominciato il suo percorso televisivo prima come modello o altro, ma Riccardi prima di diventare corteggiatore di Sara Affi Fella lavorava nell'officina del padre come testimoniato dalla foto pubblicata dal ragazzo. L'immagine in questione lo mostra insieme al genitore, all'ingresso dell'attività, e riporto il commento: "L'importante è non dimenticarsi mai da dove si proviene. E io provengo da qui mani e tuta sporca insieme a mio padre".
