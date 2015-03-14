Robert Downey Jr dona braccio bionico a bimbo disabile: collaborazione con Limbitless Solution

Robert Downey Jr., attore famoso per aver vestito i panni di Iron Man, ha deciso di collaborare con un'azienda che progetta e realizza protesi bioniche in 3D, facendo sorridere una ragazzino disabile dalla nascita.

L'attore e la Limbitless Solution, azienda creata dal giovane Albert Manero, hanno permesso ad Alex, un bimbo di 7 anni, di avere una vita normale. In sostanza, Robert Downey Jr. ha donato al piccolo un braccio bionico ad Alex. "Il tuo è meglio di quello di Iron Man", ha asserito Robert al bambino.

Il braccio realizzato in 3D è costato solo 350 dollari: pochissimo rispetto alle tradizionali protesi, che possono anche costare 40.000 dollari.