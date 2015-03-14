Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Robert Downey Jr dona braccio bionico a bimbo disabile: collaborazione con Limbitless Solution

Redazione Avatar

di Redazione

14/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Robert Downey Jr., attore famoso per aver vestito i panni di Iron Man, ha deciso di collaborare con un'azienda che progetta e realizza protesi bioniche in 3D, facendo sorridere una ragazzino disabile dalla nascita.

L'attore e la Limbitless Solution, azienda creata dal giovane Albert Manero, hanno permesso ad Alex, un bimbo di 7 anni, di avere una vita normale. In sostanza, Robert Downey Jr. ha donato al piccolo un braccio bionico ad Alex. "Il tuo è meglio di quello di Iron Man", ha asserito Robert al bambino.

Il braccio realizzato in 3D è costato solo 350 dollari: pochissimo rispetto alle tradizionali protesi, che possono anche costare 40.000 dollari.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ruby ha nuovo fidanzato: Daniele Leo, selfie su Facebook

Articolo Successivo

Isis, Renzi vola in Egitto: "Italia vuole risolvere crisi libica"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018