Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Johann Sebastian Bach, composizioni furono scritte da moglie Anna?

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli amanti della musica classica forse non ci crederanno ma diverse composizioni del grande musicista Johann Sebastian Bach sarebbero state scritte dalla seconda moglie.

Martin Jarvis, professore di musica presso l'Università australiana Charles Darwin, è convinto che Anna Magdalena, seconda moglie di Bach, abbia scritto diverse composizioni famose, come le Variazioni Goldberg per clavicembalo, il primo preludio del Clavicembalo ben temperato, Libro 1 e la Suite per violoncello.

La teoria di Jarvis venne osteggiata da molti esperti di musica classica, nel 2006, ma il professore australiano non si è rassegnato ed ha passato molti anni a racimolare prove importanti sulla provenienza di molte composizioni attribuite a Johann Sebastian Bach.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Victoria Beckham: da Spice Girl a magnate del mondo della moda

Articolo Successivo

Italia, cresce numero imprese ma preoccupa boom fallimenti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018