Johann Sebastian Bach, composizioni furono scritte da moglie Anna?

Gli amanti della musica classica forse non ci crederanno ma diverse composizioni del grande musicista Johann Sebastian Bach sarebbero state scritte dalla seconda moglie.

Martin Jarvis, professore di musica presso l'Università australiana Charles Darwin, è convinto che Anna Magdalena, seconda moglie di Bach, abbia scritto diverse composizioni famose, come le Variazioni Goldberg per clavicembalo, il primo preludio del Clavicembalo ben temperato, Libro 1 e la Suite per violoncello.

La teoria di Jarvis venne osteggiata da molti esperti di musica classica, nel 2006, ma il professore australiano non si è rassegnato ed ha passato molti anni a racimolare prove importanti sulla provenienza di molte composizioni attribuite a Johann Sebastian Bach.