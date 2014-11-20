Loading...

Ferrari: Fernando Alonso addio, arriva Sebastian Vettel

20/11/2014

E' arrivata l'ufficialità: Fernando Alonso dice addio alla Ferrari. La notizia è stata riportata dalla stessa scuderia di Maranello sul suo sito web.

"E' una decisione difficile ma allo stesso tempo molto ragionata, sulla quale dall'inizio alla fine ha prevalso il mio amore per la Ferrari", ha detto il pilota iberico.

Nell'arco di un lustro, Alonso ha ottenuto 44 podi e 11 trionfi. Marco Mattiacci, team principal, ha asserito: "Grande contributo, Fernando avrà sempre un posto d'onore nell'albo d'oro dei nostri piloti".

Un addio è sempre seguito da un arrivo nello sport. In casa Ferrari si è corso subito ai ripari: Sebastian Vettel prenderà il posto di Alonso: per lui un accordo triennale valido dalla prossima stagione.

