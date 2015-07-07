Home Gossip Justin Bieber nudo su Instagram: scatto diventa virale

Justin Bieber nudo su Instagram: scatto diventa virale

di Redazione 07/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Justin Bieber è tornato a far parlare di sé per uno scatto che lo ritrae come mamma l'ha fatto. La popstar ha postato la foto su Instagram e nel giro di pochissimo tempo ha incassato milioni di like. Justin, totalmente nudo su uno yacht mostra con un dito una misteriosa isola che ha di fronte. Si notano bene i suoi tanti tatuaggi e un lato b muscoloso, conseguenza di tante ore trascorse in palestra. Lo scatto postato su Instagram è stato corredato con la parola "Like". Anche Miley Cyrus ha commentato la foto di Justin, equiparando il suo lato b a quello di Rihanna; poi, l'ex Hanna Montana si è divertita a trasformare il fondoschiena della popstar canadese nell'abbondante lato b di Kim Kardashian. Il fotomontaggio fa sorridere. Lo scatto è diventato virale in pochissimo tempo. Molti però ritengono che probabilmente verrà censurato. Non è la prima volta che Bieber decide di mostrarsi nudo o parzialmente nudo: è successo già diverse volte. L'anno scorso, ad esempio, il 'bad boy' si mostrò, sempre sul suo profilo Instagram, in una posa al limite della decenza, mandando in visibili le sue tantissime ammiratrici. La foto mostrava la popstar senza veli dal bacino verso l'alto, facendo intendere che anche dal bacino in giù fosse senza vestiti. Le fan di Justin hanno gradito moltissimo il primo piano del torace muscoloso. Le beliebers, inoltre, sono spesso omaggiate dal loro idolo con scatti che lo mostrano in palestra, mentre si allena. Negli ultimi anni Justin ha aumentato notevolmente la sua massa muscolare, rendendosi così più fascinoso. C'è, comunque, qualche fan che lo preferiva senza muscoli, con il volto da ragazzino dei primi tempi. E' questione di gusti. Il fisico scolpito di Justin è stato apprezzato anche da Calvin Klein, che lo ha scelto, tempo fa, per una pubblicità assieme a Lara Stone. Una curiosità: un fotografo presente al servizio fotografico avrebbe spedito la foto senza fotoritocco di Justin alla redazione di BreatheHeavy.com, specificando che Justin "nelle foto voleva sembrare più alto e gonfio, ad esempio nel pacco".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp