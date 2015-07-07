Home Scienza e tecnologia Windows 10: upgrade in arrivo, gratuito per chi ha copie legali

di Redazione 07/07/2015

Sta per arrivare l'upgrade di Windows 10, ultimo sistema operativo della Microsoft. Fonti prossime al colosso di Redmond hanno rivelato che Windows 10 RTM verrà rilasciato dai tecnici il prossimo 29 luglio. Pare che la versione RTM (Release to Manufacturing) o "copia gold" di Windows 10 verrà terminata tra qualche giorno e messa a disposizione delle aziende partner. Windows 10 RTM costituirà un importante versione per Microsoft, visto che Windows 10 rappresenterà un pilastro per i sistemi operativi che l'azienda fondata da Bill Gates lancerà in futuro. Insomma, dopo Windows 10 non dovrebbero più essere lanciate major release di Windows: ci saranno solo aggiornamenti che verranno scaricati mediante il servizio Windows Update. Terry Myerson, la scorsa settimana, si soffermò a riguardo sottolineando che Windows 10 muterà in futuro perché inizierà una nuova fase per l'OS Microsoft. Microsoft è ancora il leader dei sistemi operativi ma non deve riposare sugli allori perché è tallonata da 'giganti' del calibro di Google ed Apple. Ecco perché c'è molta attenzione nel lancio dell'aggiornamento di Windows 10, che inizialmente non sarà per tutti, ma solo per tutti coloro che stanno già sperimentando Windows 10, circa 5 milioni di utenti. Successivamente, l'aggiornamento sarà disponibile per gli utenti che, mediante una procedura online, si sono riservati una copia di Windows 10. Da uno studio di Kadence International, commissionato da Microsoft Italia, solo un quarto di chi possiede pc e laptop equipaggiati con Windows 7, 8 e 8.1 vorrebbe un aggiornamento tempestivo. Molti, però, ancora si domandano se l'aggiornamento sarà gratuito o a pagamento. Il colosso di Redmond, lo ricordiamo, ha spiegato qualche mese fa che l'update sarà gratuito per chi ha copie legali di Windows 7 e 8.1 sul proprio apparecchio; non quindi copie illegali di versioni del programma. Inizialmente, il vice presidente di Microsoft Terry Myerson, aveva detto, durante una conferenza in Cina, che i soggetti in possesso di copie pirata del software potranno godere per un anno dal lancio dell'aggiornamento gratuito, precisando successivamente che chi dispone di copie illegali deve pagare. Comunque sia, Microsoft lancerà offerte per incentivare chi ha software illegali a convertirsi alla legalità. Evita Barra, direttore della divisione Windows, ha spiegato: "Windows 10 sarà un'importante rivoluzione per gli sviluppatori, poiché permetterà di creare applicazioni per un'unica piattaforma". Una delle più importanti caratteristiche del programma è la sua totalità, in quanto costituirà il pilastro di device differenti, dai tablet ai pc, dalla xbox agli smartphone. Sette le versioni disponibili: Home, Mobile, Pro, Enterprise, Education, Mobile Enterprise e IoT Core. Ognuno avrà funzioni diverse. Gli utenti potranno così scegliere quella migliore per le loro esigenze e per i loro apparecchi. Chi ha intenzione di aggiornare Windows 10 deve sapere che determinate funzioni delle passate versioni di Windows verranno eliminate successivamente all'update. Di seguito le funzioni che verranno eliminate: - Windows Media Center - Riproduzione DVD (sarà necessario un programma separato per riprodurre un DVD - Gadget di Windows 7 - Giochi preinstallati (addio ai giochi Prato Fiorito Hearts e Solitario di Windows 7) - Supporto floppy - Windows Live Essentials (eliminata solamente l'app OneDrive, che verrà soppiantata dalla versione integrata di OneDrive) - Aggiornamenti Windows Tutti coloro che non riceveranno la notifica dell'aggiornamento non dovranno allarmarsi, visto che Microsoft ha chiarito che l'inoltro avverrà a fasce: "Le notifiche non verranno visualizzate in tutti i dispositivi contemporaneamente, pertanto potrebbe verificarsi un ritardo man mano che le rendiamo disponibili in tutti i dispositivi idonei". La gratuità dell'aggiornamento è esclusa per le seguenti versioni: Windows 7 Enterprise, Windows 8 / Windows 8.1 Enterprise, e Windows RT/RT 8.1.

