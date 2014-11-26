Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Kano, pc assemblato dai bimbi: costa 150 dollari

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Kano: un pc che potrà essere costruito dai bimbi.

Secondo molti esperti, Kano servirà molto in ambito didattico, visto che è un computer che aiuta i più piccoli ad apprendere i rudimenti di informatica e hardware.

Alla scheda madre, i giovani potranno sommare la protezione di plastica, diversi adesivi, una tastiera Bluetooth ed altro. Pare che qualsiasi possa montare il pc nell'arco di 15/30 minuti. Python è il linguaggio di programmazione usato da Kano, semplice ed intuitivo.

Kano costerà, all'inizio, circa 150 dollari. Una somma, in fin dei conti, non proibitiva. Insomma, se volete fare un regalo bello e utile a un bimbo, in occasione delle prossime festività natalizie, pensate a Kano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come indossare le calze colorate

Articolo Successivo

Ologrammi in 3D soppianteranno ecografie: metodo in fase beta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022