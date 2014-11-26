Kano, pc assemblato dai bimbi: costa 150 dollari
Kano: un pc che potrà essere costruito dai bimbi.
Secondo molti esperti, Kano servirà molto in ambito didattico, visto che è un computer che aiuta i più piccoli ad apprendere i rudimenti di informatica e hardware.
Alla scheda madre, i giovani potranno sommare la protezione di plastica, diversi adesivi, una tastiera Bluetooth ed altro. Pare che qualsiasi possa montare il pc nell'arco di 15/30 minuti. Python è il linguaggio di programmazione usato da Kano, semplice ed intuitivo.
Kano costerà, all'inizio, circa 150 dollari. Una somma, in fin dei conti, non proibitiva. Insomma, se volete fare un regalo bello e utile a un bimbo, in occasione delle prossime festività natalizie, pensate a Kano.
