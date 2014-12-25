Loading...

Kate Upton è donna più sexy del pianeta: incoronata da People

Redazione Avatar

di Redazione

25/12/2014

Volete sapere chi è la donna più fascinosa della Terra? Kate Upton. A decretarlo è stata la celebre rivista americana People.

La notizia è stata diffusa nel corso della serata di gala del People Magazine Awards al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

La 22enne attrice e modella si è presentata sul palco con uno splendido vestito nero ed ha detto: ”E’ un grande onore ricevere questo premio perché per me essere sexy significa essere felici e avere fiducia in se stessi: ed è questa la persona che mi sforzo di essere ogni giorno”.

Doppia soddisfazione per Kate, visto è stata la prima donna ad ottenere l'agognato riconoscimento di People, sempre consegnato agli uomini. La Upton si è decisamente meritata il premio. Il vincitore maschile è stato Chris Hemsworth.

