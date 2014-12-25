Madonna, hacker colpiscono ancora: pubblicati 14 brani nuovo disco

Gli hacker non lasciano stare in pace Madonna. Nelle ultime ore sono state pubblicati sul web altri 14 brani del nuovo lavoro. La notizia è stata riportata dal blog ArtsBeat del New York Times. Ora sono 28 le nuove canzoni di Madonna che sono state pubblicate dai pirati informatici.

Qualche giorno fa, dopo che gli hacker avevano pubblicato 6 canzoni di “Rebel Heart”, in uscita il prossimo 10 marzo, Madonna aveva reso disponibili su iTunes diversi brani a pagamento.

“Avrei voluto pubblicare il mio nuovo singolo Living for love il giorno di San Valentino 2015 e il resto dell’album in primavera. Ma è andata così: considerate queste sei canzoni come un regalo di Natale”, ha detto la celebre popstar, scusandosi coi fan.

Successivamente all'uscita del nuovo disco, Madonna si esibirà nuovamente dal vivo nel corso di un tour celebrativo dei 30 anni di "Like a Virgin".