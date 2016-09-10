Labbra piene e definite come quelle delle star con CityLips Pro, funziona davvero?

Perchè limitarsi a guardare le labbra delle celebrità con invidia, quando potreste averle piene e definite proprio come le loro? E senza ricorrere alla chirurgia estetica. La soluzione, oggi, è completamente naturale e la sua efficacia è scientificamente provata. Si chiama CityLips Pro ed è il prodotto più indicato per volumizzare le labbra in poche settimane, con risultati garantiti ed un aumento di volume tra il 30 ed il 100%. Tutto grazie alla sua formula avanzata, costituita da ingredienti unici e volumizzanti che, tutti insieme, lavorano per 'disegnare' le vostre labbra rendendole più grandi e piene. Questo prodotto, utilizzato quotidianamente, una o due volte al giorno, funziona efficacemente e non provoca alcuna irritazione alla pelle offrendo alle labbra femminili una immediata idratazione e definizione: un nutriente volumizzante ampiamente testato e clinicamente analizzato dai migliori dermatologi, giunto sul mercato per rendere felici milioni di donne desiderose di sembrare vere star. Insomma il volumizzante CityLips Pro combina i già noti effetti del gloss con una rivoluzionaria tecnologia, frutto di mesi di studio e lavoro nei più avanzati laboratori europei, che consente di ottenere risultati non solo immediati ma anche duraturi, stimolando la produzione di nuovi strati di collagene. Il tutto senza provocare alcun dolore ne insensibilità delle labbra, ma anzi andando a stimolarle perchè producano autonomamente collagene ed acido ialluronico. E' questo il segreto di CityLips Pro, tale da proiettarlo in pochi mesi verso il successo internazionale. Questo prodotto, utilizzato da moltissime star, non può essere considerato un semplice cosmetico: non rappresenta neanche una soluzione temporanea ma un vero e proprio elisir di bellezza con risultati già visibili dopo due settimane di applicazioni ed una trasformazione completa delle labbra dopo un mese di utilizzo. Acquistabile esclusivamente online QUI, la sua efficacia è dimostrata dalle migliaia di donne che da tempo hanno scelto di farne uso, per non abbandonarlo più. Non è magia: con CityLips Pro le labbra diventano davvero più piene e carnose, con un incremento di 3 millimetri già dopo la prima applicazione. Ma se siete intenzionate a massimizzare i risultati e renderli duraturi, il consiglio è cominciare subito a usare questo lucidalabbra tutti i giorni. E vi sentirete davvero come una star! Trovi tutte le Info sul sito dell'azienda produttrice cliccando QUI.