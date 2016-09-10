Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Labbra piene e definite come quelle delle star con CityLips Pro, funziona davvero?

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Perchè limitarsi a guardare le labbra delle celebrità con invidia, quando potreste averle piene e definite proprio come le loro? E senza ricorrere alla chirurgia estetica. La soluzione, oggi, è completamente naturale e la sua efficacia è scientificamente provata. Si chiama CityLips Pro ed è il prodotto più indicato per volumizzare le labbra in poche settimane, con risultati garantiti ed un aumento di volume tra il 30 ed il 100%. Tutto grazie alla sua formula avanzata, costituita da ingredienti unici e volumizzanti che, tutti insieme, lavorano per 'disegnare' le vostre labbra rendendole più grandi e piene. Questo prodotto, utilizzato quotidianamente, una o due volte al giorno, funziona efficacemente e non provoca alcuna irritazione alla pelle offrendo alle labbra femminili una immediata idratazione e definizione: un nutriente volumizzante ampiamente testato e clinicamente analizzato dai migliori dermatologi, giunto sul mercato per rendere felici milioni di donne desiderose di sembrare vere star. citylips-pro-2 Insomma il volumizzante CityLips Pro combina i già noti effetti del gloss con una rivoluzionaria tecnologia, frutto di mesi di studio e lavoro nei più avanzati laboratori europei, che consente di ottenere risultati non solo immediati ma anche duraturi, stimolando la produzione di nuovi strati di collagene. Il tutto senza provocare alcun dolore ne insensibilità delle labbra, ma anzi andando a stimolarle perchè producano autonomamente collagene ed acido ialluronico. E' questo il segreto di CityLips Pro, tale da proiettarlo in pochi mesi verso il successo internazionale. Questo prodotto, utilizzato da moltissime star, non può essere considerato un semplice cosmetico: non rappresenta neanche una soluzione temporanea ma un vero e proprio elisir di bellezza con risultati già visibili dopo due settimane di applicazioni ed una trasformazione completa delle labbra dopo un mese di utilizzo. Acquistabile esclusivamente online QUI, la sua efficacia è dimostrata dalle migliaia di donne che da tempo hanno scelto di farne uso, per non abbandonarlo più. Non è magia: con CityLips Pro le labbra diventano davvero più piene e carnose, con un incremento di 3 millimetri già dopo la prima applicazione. Ma se siete intenzionate a massimizzare i risultati e renderli duraturi, il consiglio è cominciare subito a usare questo lucidalabbra tutti i giorni. E vi sentirete davvero come una star! Trovi tutte le Info sul sito dell'azienda produttrice cliccando QUI. city1

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne: Oscar ed Eleonora, rivelazioni sorprendenti

Articolo Successivo

Horror In Tv Dal 13 al 17 Settembre: Profondo Rosso, Annabelle, Stigmate

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022