Belen Rodriguez torna in Argentina da Lavezzi? Gli indizi su Instagram
di Redazione
05/02/2019
Il mondo del gossip torna ad occuparsi della vita sentimentale di Belen Rodriguez soprattutto adesso che è tornata in Argentina. La showgirl potrebbe avere un nuovo amore oltre oceano? I riflettori restano puntati su Lavezzi, però...
Stefano De Martino e Belen nuovamente insiemeI fan continuano a sperare di vedere nuovamente insieme Stefano De Martino e Belen Rodrigeuz, i due continuano a essere una famiglia anche se le loro vite hanno preso direzioni differenti. Il ballerino di Amici di Maria De Filippi non sarebbe più single mentre la bella Belen viaggia spesso per tornare in Argentina. La showgirl, a quanto pare, coglierebbe spesso l'occasione per raggiungere amici e parenti nella terra d'origine. Secondo alcuni rumors del gossip però i tanti viaggi della Rodriguez potrebbe dipendere da un amore oltre oceano.
Belen Rodriguez torna in ArgentinaDopo la fine della storia d'amore con Andrea Iannone, Belen Rodriguez ha sempre di essere single, ma se non fosse così? In questo frangente sono stati diversi i flirt che sono stati attribuiti alla showglir, anche se i gossip poi sono sfumati in un nulla di fatto. Nel frattempo però hanno notato che Belen Rodriguez coglie spesso l'occasione per tornare in Argentina. Questa ha sempre giustificato il tutto come relax meritato lontano dai riflettori del gossip e se così non fosse?
Lavezzi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?Secondo i bene informati, Belen Rodriguez avrebbe un nuovo amore in Argentina e la domanda sorge spontanea: lui chi è? I riflettori del gossip si sono subito concentrati sul calciatore Lavezzi, connazionale della showgirl con la quale avrebbe trascorso le vacanze di Natale. I due sarebbero stati avvistati insieme in più occasioni, in un party con amici e in spiaggia. Sia Belen che Lavezzi non hanno mai confermato i rumors, affermando di essere solo buoni amici. Non a caso il calciatore, che attualmente gioca in Cina, sarebbe ancora impegnato con la compagna Yanina Screpante, anche lei argentina. Dunque, chi sarebbe il nuovo e presunto fidanzato oltre oceano di Belen?
