Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger: storia d'amore finita, rottura un mese fa

Redazione Avatar

di Redazione

18/03/2015

E' giunta al capolinea la storia d'amore tra il campione di Formula Uno Lewis Hamilton e la splendida modella e cantante Nicole Scherzinger. I due si sarebbero lasciati un mese fa.

La scintilla tra Lewis e Nicole scoccò nel 2007 ma, nel corso degli anni, la relazione è stata alquanto turbolenta. Recentemente Nicole ha accettato di posare per un servizio fotografico molto 'spinto', che permette di notare la sua forma fisica da 10 e lode. Chissà cosa penserà Lewis? Si sentirà amareggiato?

