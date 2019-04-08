Giulia De Lellis confessione shock: "Sono stata mollata qualche giorno prima di partire"
È già finita la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? L'influencer ha rilasciato una dichiarazione shock durante un IG Stories pubblicata l'8 aprile del 2019, ecco cos'è successo.
Coachella: influencer italiani in CaliforniaIl mese di aprile 2019 sarà quasi interamente dedicato al Festival del Coachella, diventato famoso in Italia grazie anche a Chiara Ferragni. Negli ultimi tempi, non a caso, sono tantissimi gli influencer italiani che hanno organizzato tutti li loro impegni lavorativi al fine di prendere parte all'evento, famosissimo in tutto il mondo. Tra gli influencer italiani che si trovano già in California abbiamo Valentina Ferragni, sorella di Chiara, Paola Turani, Andrea Cerioli e non solo. Anche Giulia De Lellis ha annunciato la sua imminente partenza con destinazione Coachella.
Giulia De Lellis confessione shockNel mese di marzo 2019 abbiamo avuto modo di vedere Giulia De Lellis spesso protagonista delle news di gossip. L'influencer, dopo la relazione con Irama, pare che sia tornata insieme a Andrea Damante suo ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne. Se ben ricordate, la relazione tra i due era finita a causa di un presunto tradimento che il DJ veronese avrebbe riservato all'influencer durante la primavera del 2018. Giulia De Lellis non ha mai parlato del tradimento né tanto meno della separazione da Andrea Damante. La coppia ha provato a tornare insieme durante l'estate 2018, per lasciarsi nuovamente poco dopo. Giulia De Lellis, nel frattempo, in occasione di un IG Stories ha rilasciato una dichiarazione shock che ha sconvolto i suoi fan. Cosa sta succedendo tra lei e Andrea Damante?
Giulia De Lellis: "Sono stata mollata"Giulia De Lellis l'8 aprile del 2019 ha pubblicato un video su IG Stories dove racconta i suoi imminenti impegni lavorativi. L'influencer ha spiegato ai fan di essere molto impegnata con i preparativi in vista della partenza per il Festival del Coachella. Nel video in questione l'influencer ha rilasciato una dichiarazione shock affermando: "Per me quest'anno è la prima volta. Dovevo andare lo scorso anno ma mi ero mollata qualche giorno prima di partire". Il riferimento ad Andrea Damante è palese, ma i fan si chiedono: la coppia ha deciso così di lasciarsi di nuovo oppure è riuscita a superare ogni difficoltà e la crisi nata dal tradimento?
Giulia De Lellis doppiatrice o cantante?Le novità per Giulia De Lellis però non finisco qui. In un'altra IG Stories pubblicata sempre l'8 aprile su Instagram Giulia De Lellis ha rivelato parte di un nuovo progetto lavorativo. Nel video in questione l'influencer si trova in una sala registrazione e afferma: "Finalmente posso farvelo vedere". Ma a cosa starà mai lavorando? Giulia De Lellis starà prestando la sua voce per qualche cartone animato o starà incidendo un singolo facendo così anche un esordio in qualità di cantante?
