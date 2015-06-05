Maker Faire 2015: count down per presentazione progetti
di Redazione
05/06/2015
C'è ancora poco tempo a disposizione per istituti scolastici e mastri digitali per partecipare alla nuova edizione di Maker Faire che si svolgerà a Roma, dal 16 al 18 ottobre. Appuntamento all'Università La Sapienza.
Scuole e operai digitali potranno finalmente mostrare i frutti del loro genio che, chissà, potranno essere concretizzati. Relativamente alla prossima edizione, verranno scelti 30 progetti: 25 provenienti dalle scuole di secondo grado e 5 dagli istituti tecnici superiori.
L'anno scorso si candidarono ben 800 persone, provenienti da 100 scuole diverse. Una bella occasione per dare spazio alla creatività italiana.
