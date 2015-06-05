Loading...

Nichelle Williams colpita da ictus: interpretò Nyota Uhura in "Star Trek"

05/06/2015

Nichelle Williams, attrice famosa per aver interpretato il tenente Nyota Uhura nella serie tv "Star Trek" è stata colpita da un lieve ictus nei giorni scorsi. La Williams ha 82 anni ed ha interpretato film come "Star Trek", "Star Trek II – L’ira di Khan" e "Star Trek III – Alla ricerca di Spok".

Ora la Williams si trova in un nosocomio di Los Angeles. I fan non si devono preoccupare, però, visto che i medici hanno rivelato che l'attrice è "vigile e comodamente a riposo". "Mostra una leggera perdita di mobilità sulla parte destra, ma non c’è alcun segno di paralisi", ha asserito il portavoce di Nichelle.

La Williams, lo ricordiamo, è stata la prima donna di colore ad essere la protagonista di un film. Non una lacchè ma un personaggio dominante. Lo stesso Martin Luther King la invitò a restare quando lei annunciò di voler lasciare il mondo dello spettacolo.

