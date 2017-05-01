Home Uomini e Donne Marco Cartasegna Instagram: gli auguri speciali di Giorgia

di Redazione 01/05/2017

Oggi, 1° maggio, è un giorno importante per Marco Cartasegna: il giovane tronista milanese infatti festeggia i suoi primi 27 anni, a due giorni da quella che come ha annunciato lui stesso sarà la registrazione di Uomini e Donne della sua scelta. E tra gli auguri speciali che gli sono arrivati spicca già quello di Giorgia Pisana , la corteggiatrice siciliana che molti vedono come la grande favorita per uscire insieme a lui dagli studi del dating show di Maria De Filippi. Giorgia sulla pagina Instagram ufficiale di Marco Cartasegna ha postato una semplice scritta, “Buon Compleanno” con un cuoricino. Un messaggio che non è passato inosservato ai fans del tronista e a tutti quelli che si augurano tocchi proprio alla bruna dagli occhi verdi essere scelta dal ragazzo. Ma in fondo non è la prima volta che la Pisana cerca di comunicare con lui via social. Già qualche giorno fa aveva postato un messaggio in codice: “Sai cos'è, le cose non si rincorrono e forse nemmeno si aspettano troppo. Arrivano probabilmente quando ti fermi o ti stanchi di aspettare sempre quello che non c'è. Quando quasi non ci credi più. Tu non ci credi ma in fondo non è mai vero. Lo dici per imbrogliare e arrivano due occhi che imbrogliano te”. Molti l'hanno interpretata come una precisa richiesta a Marco: io sono pronta, sembra dire Giorgia, e aspetto soltanto un tuo gesto per uscire insieme da Uomini e Donne. Un appello che Marco raccoglierà scrivendo il lieto fine su questa storia, oppure la concorrenza di Federica rischia di scombinare tutti i suoi piani?

