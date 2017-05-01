Home Anticipazioni Uomini e Donne UeD Trono Classico la scelta di Marco Cartasegna è Giorgia?

UeD Trono Classico la scelta di Marco Cartasegna è Giorgia?

di Redazione 01/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Marco Cartasegna ha deciso di non aspettare oltre: salvo cambiamenti dell'ultimo minuto nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, in programma mercoledì 3 maggio, il tronista milanese comunicherà la sua scelta anche se in realtà molti indizi portano a pensare che nella sua testa ci sia un nome già chiaro, quello di Giorgia Pisana. La giovane corteggiatrice siciliana è stata con lui dal primo momento e fino ad oggi è anche quella che ha girato più esterne insieme al tronista. Il feeling con Marco è apparso a tutti notevole e tra i due c'è anche stato un bacio, oltre a dichiarazioni importanti da parte del ragazzo che ha fatto capire di essere molto attratto perché la vede molto donna. In più qualche giorno fa i due sono stati fotografati a Siracusa mentre giravano l'ultima esterna lunga, quella che di solito precede la puntata della scelta, e le anticipazioni tv confermano che è andato tutto benissimo. L'alternativa si chiama Federica Benincà: la giovane universitaria torinese è arrivata a corteggiare Marco più di recente ma ha recuperato in fretta terreno e anche con lei è già scattato il bacio. Però quando sembrava che potesse superare Giorgia nel cuore del tronista, con lui sono anche cominciate le discussioni per alcuni comportamenti di Cartasegna che alla ragazza non sono piaciuti. Ecco perché Giorgia parte come favorita, sempre che il tronista a sorpresa non decida di andarsene senza nessuna scelta.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp