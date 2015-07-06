Home Spettacoli Michael Douglas in lutto: morta madre, Diane Douglas Webster aveva 92 anni

di Redazione 06/07/2015

Lutto per Michael Douglas. E' morta la madre, Diana Douglas Webster, in una clinica californiana. La donna, 92 anni, lottava da tempo contro un tumore. Il decesso è avvenuto presso il nosocomio Woodland Hills. La notizia è stata diffusa da Donald Webster, terzo marito di Diana. Il primo marito della donna fu Kirk Douglas, con cui ebbe Michael. Il padre di Diana era un avvocato, politico ed ex soldato delle Bermuda. Dopo essersi trasferita a New York, dove iniziò a frequentare l'accademia di arte drammatica, incontrò Kirk Douglas. Tra i due scoccò subito la scintilla dell'amore. Già nel 1942 la mamma di Michael Douglas firmò un contratto con Warner Bros e dovette trasferirsi in California per recitare in un film assieme ad attori del calibro di Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Diane convolò a nozze con Kirk Douglas a New Orleans nel 1943. Michael venne alla luce nel 1944. I genitori di quest'ultimo divorziarono nel 1951. Lei si sposò altre due volte ed iniziò a lavorare anche per la tv. Diane, Kirk e Michael recitarono insieme, nel 2003, nella pellicola "Vizio di famiglia", ovvero una commedia sulla famiglia Gromberg. I protagonisti del film sono proprio Diane, Michael, Kirk e il figlio di Michael. Fu proprio Michael Douglas a chiedere alla madre di partecipare al suo progetto, essendo produttore esecutivo della pellicola. Lei accettò subito. Non è decisamente un bel momento per Michael Douglas, proprio ora che era riuscito a sconfiggere una brutta malattia (tumore alla gola, ndr), riappacificandosi altresì con la moglie Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas annunciò di aver sconfitto un tumore alla gola l'anno scorso. Lo rivelò durante un'intervista al Today show di Matt Lauer: "Mi sento bene, sollevato. Il tumore se ne andato. Ora dovrò controllarmi mensilmente. Immagino che non si il caso di lasciarsi andare all'euforia: avrò bisogno ancora di qualche mese per esserne totalmente fuori. Ma sono stati sei mesi lunghi e difficili". Michael Douglas disse che gli effetti delle radiazioni non sono così piacevoli ("Ogni notte mi colpisce secchezza alla bocca"). L'attore confessò anche di aver perso molti chili durante la terapia. Douglas, lo ricordiamo, rivelò di avere un cancro durante la trasmissione di David Letterman: "Le percentuali sono molto buone. Non vorrei dirlo, ma sembra che con le giuste cure all'80% possa farcela". L'attore disse che a causargli il tumore alla gola furono fumo e alcol. Iniziò a capire che le cose non stavano andando per il verso giusto perché aveva sempre mal di gola. Gli esami e la biospia permisero di individuare un cancro alla gola in fase avanzata. Michael Douglas ha battuto il cancro ma, ora, ha perso la madre. Dinanzi alla morte non si può fare nulla.

