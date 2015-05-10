Loading...

"Amici", boom di ascolti: Saviano legge Dostoevskij

Redazione

di Redazione

10/05/2015

Il talent condotto da Maria De Filippi, "Amici", incassa un altro successo in termini di audience. Ieri sera ben 4.714.000 telespettatori hanno osservato "Amici". La trasmissione ha ottenuto il 23.28% di share e, quindi, è stato quello più visto.

Gli ascolti sono aumentati notevolmente quando è 'entrato in scena' lo scrittore Roberto Saviano, che ha letto "Le notti bianche", romanzo scritto da Fedor Dostoevskij.

Saviano era stato ospite di "Amici" già lo scorso 12 aprile; anche in tale occasione, l'audience fu da capogiro. Mediaset batte ancora una volta la Rai sul versante dell'audience.

