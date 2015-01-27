Loading...

"Mr Turner": Mike Leigh porta sul grande schermo vita di William Turner

di Redazione

27/01/2015

Il prossimo 29 gennaio approderà nelle sale italiane "Mr Turner", pellicola diretta da Mike Leigh, che ha come protagonista un uomo strambo ma geniale, William Turner, interpretato da Timothy Spall.

"Ho sempre pensato fin dai miei primi incontri con Turner che fosse un pittore cinematografico. Resta un enigma. Era un uomo con una vita vulnerabile, complicata, passionale, che ha prodotto queste opere straordinarie, poetiche, sublimi. Questa è la contraddizione, di questo parla il film. Un artista è qualcuno che fa un lavoro e questo è un film che parla di un uomo che si vede lavorare, si tira su le maniche e si sporca per dipingere. Solo che questo artista è un genio capace di portare sulla tela quello che vede... Abbiamo cercato di eccitare il pubblico e renderlo partecipe della qualità, dello spirito di Turner e la visione che aveva del mondo, degli elementi, della luce. Io lavoro con Dick Pope, meraviglioso direttore della fotografia, che è riuscito a mettere tutto questo su schermo", ha asserito il regista.

