Silvio Muccino choc: "Gabriele violento con prima moglie"

Silvio Muccino vs Gabriele Muccino. I due celebri fratelli non sono in buoni rapporti. Se n'è parlato spesso ed ora il più piccolo dei due, Silvio, spiega il motivo

"Ci sono due facce nella mia famiglia: una pubblica, ideale, felice, con una sola pecora nera, io, il pazzo squinternato, prima depresso e poi plagiato. Poi c'è la verità reale, quella di una famiglia incardinata su meccanismi ricattatori, fondata sul nascondimento dei segreti. Io sono arrivato 15 anni dopo Gabriele e 12 anni dopo Laura per unire una famiglia disgregata, cn un matrimonio alla deriva. Due genitori che non facevano altro che parlare di divorzio. Io dovevo fare da collante a una famiglia che non si teneva più insieme, ma che aveva bisogno di stare insieme. Io dovevo esser grato, questa è la cosa che mi hanno sempre ripetuto: grato a mio padre perché era rimasto con mia madre, grato a mia padre, pittrice che per tutta la vita ha inseguito il demone del successo, senza mai raggiungerlo".

"L'ho conosciuta che avevo 18 anni, era poco più grande di me. E' una ragazza colta, intelligente, una bravissima violinista ed era molto innamorata di Gabriele. Lei mi chiamava per cercare di capire da cosa nascesse la gelosia smoderata di Gabriele. Gabriele veniva alle mani con lei, ma lei ha cercato di capirlo, di aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Un'estate, nella casa in campagna di Gabriele, Elena era in camera, non stava bene. Lui andò da lei, io lo seguii e trovai Silvia con la mano sull'orecchio che mi pregò di accompagnarla in ospedale, a Roma. Io la portai alla stazione. La diagnosi rilevò che aveva un timpano perforato per uno schiaffo. Elena subì una timpanoplastica. Un danno colossale per una violinista".

Ospite della trasmissione condotta da Massimo Giletti, ieri Silvio Muccino ha spiegato il vero motivo per cui si è allontanato dalla sua famiglia e dal suo celebre fratello Gabriele, che lo ha accusato più volte pubblicamente. Il regista de "La ricerca della felicità" ha più volte sottolineato che Silvio è stato plagiato da una persona a lui molto vicina, ovvero la sceneggiatrice. Parole che sono costate a Gabriele una bella denuncia per diffamazione sporta proprio dal fratello minore. Tutto falso per Silvio. Nessun plagio. Il motivo per cui è entrato in contrasto col fratello sarebbe un altro: Gabriele picchiava la suae i genitori hanno sempre voluto tenere nascosta la storia per non infangare la reputazione della famiglia. In un primo momento, anche Silvio ha taciuto ma, a un certo punto, non ce l'ha fatta; non riusciva a vivere mentendo:Silvio, insomma, ha sempre visto il fratello maggiore come un modello ma, quando ha iniziato a fare cinema, si sarebbe aspettato un altro trattamento dal fratello, non "8 anni di fango". Il piccolo di casa Muccino ha rivelato che Gabriele era violento con la prima moglie,, e della sua crudeltà la famiglia non ne ha mai parlato, anzi è arrivata a mentire anche dinanzi ai giudici. Silvio apprezzava molto Elena, donna però trattata male dal fratello: