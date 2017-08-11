Home Gossip News UeD: Andrea Melchiorre e Giulia Latini fidanzati

di Redazione 11/08/2017

Ormai non ci sono più dubbi, Andrea Melchiorre e Giulia Latini stanno insieme. O meglio, come piace dire ad entrambi, si stanno conoscendo più a fondo trasformando quello che fino a qualche giorno fa era un rapporto di bellissima amicizia in qualcosa di più profondo. Ma in ogni caso, per la gioia dei fans che hanno fatto sempre il tifo per questa soluzione, due tra i corteggiatori di Uomini e Donne più amati fanno coppia fissa. Molti sospetti erano già nati dopo la foto postata un paio di giorni fa, nella quale Giulia si appoggiava dolcemente al petto di Melchiorre mentre prendevano il sole insieme in spiaggia. Così l'ex corteggiatrice di Luca Onestini era stata tempestata di domande e dopo aver risposto che era ancora presto per parlare di una storia e preferiva tutelare un po' la loro privacy, aveva deciso di cancellare tutte le domande sull'argomento facendo così infuriare i followers. A togliere tutti i dubbi però ci ha pensato Andrea che su Instagram ha deciso di rispondere finalmente alla centinaia di messaggi che gli chiedevano di spiegare. L'ex corteggiatore e 'tentatore' a Temptation Island 2017 ha ammesso che si stanno frequentando e non ci voleva molto a capirlo. Stanno uscendo insieme e hanno capito di avere interessi comuni, ma di più non svela. Parole che comunque bastano per fare scatenare i loro followers, anche se in realtà erano molti a sperare di rivederli a Uomini e Donne come nuovi tronisti confermando quelli che erano i pronostici delle ultime settimane. Invece loro hanno deciso di percorrere un'altra strada e di farlo insieme, dopo aver capito che per entrambi la felicità era a portata di mano.

