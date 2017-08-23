Home Gossip News UeD: Giulia Latiniha un nuovo amore

di Redazione 23/08/2017

Fino ad oggi erano stati semplici sospetti, ma adesso ci sono anche le prove: Giulia Latini, una delle ex corteggiatrici più amate ma anche discusse nell'ultima stagione di Uomini e Donne, e l'ex 'tentatore' Giorgio Nehme stanno cominciando una storia anche se forse è presto per annunciare la nascita di una nuova coppia. Fino a qualche giorno fa la bella Giulia era legatissima ad Andrea Melchiorre, reduce da Temptation Island 2017 e secondo molti favorito come nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo molte domande insistenti i due ragazzi avevano confermato di essere molto presi e hanno cominciato una storia che è durata pochissimo. Lui è stato beccato mentre baciava un'altra in una discoteca della Costa Smeralda, lei si è infuriata ma l'ex corteggiatore e scelta di Valentina Dallari due anni fa ha replicato che si sentiva libero di farlo perché per lui con Giulia era già tutto finito ancora prima di cominciare. Ora la scena si è ripetuta a parti inverse. Come dimostrano infatti alcune immagini esclusive del blog newsUeD.com Giulia e Giorgio si sono trovato in una discoteca, sempre in Sardegna, e in mezzo alla pista è scattato il bacio. Una scena molto simile a quella che aveva visto protagonista Melchiorre solo qualche giorno prima e che a molti è sembrata una vendetta consumata con grande freddezza. Per quelli che non se lo ricordassero,Giorgio due anni fa era in single che si era messo in mezzo tra Aurora Betti e Gianmarco Valenza, dopo essersi fatto conoscere come ballerino ad Amici. Aurora aveva scaricato il fidanzato e per qualche tempo era uscita con lui, senza successo. E adesso torna di moda al fianco della Latini: questa volta sarà vero amore?

