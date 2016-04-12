Home Home Nicole Minetti diventa dj: foto su Instagram

Nicole Minetti diventa dj: foto su Instagram

di Redazione 12/04/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Che fine ha fatto l'ex consigliera lombarda Nicole Minetti? Ha cambiato mestiere ma si diverte sempre tanto Non ci credereste mai: l'ex igienista dentale ed ex consigliere della Regione Lombardia oggi fa la dj. Nicole ha postato sui social diverse foto che la ritraggono con le cuffie, davanti alla console. Il nuovo mestiere porta la Minetti a viaggiare molto: ultimamente fa la spola tra Roma e Milano, con puntatine a Londra e Ibiza. E' proprio in quest'ultima località che Nicole Minetti trascorrerà gran parte della prossima estate per motivi di lavoro e per relax. Negli ultimi giorni, l'ex consigliera del Pdl ha postato su Instagram diverse foto che la ritraggono con bikini veramente provocanti mentre prende le sue prime tintarelle. Nicole ama raccontare le sue avventure, lavorative e personali, sui social postando spesso foto e video alquanto eloquenti. I fan della Minetti sanno bene che l'ex igienista dentale ama postare spesso scatti provocanti su Instagram. Qualche mese fa, ad esempio, Nicole ha pubblicato diverse foto che la mostrano su un'incantevole spiaggia di Ibiza, location dove ultimamente trascorre molto tempo. Si è lasciata alle spalle, dunque, le aule dei tribunali e le vicissitudini giudiziarie. Ora la Minetti ha iniziato una nuova vita e i suoi fan sono contenti. Pian piano, l'ex consigliera lombarda sta diventando una vera regina dei social: lo testimonia il folto numero di seguaci su Instagram. A proposito, ora Nicole ha un profilo Instagram col suo vero nome; in passato, invece, entrò nel social sotto falso nome, ovvero Lanna Kolikens. Ha cambiato mestiere e luogo di residenza ma la sua passione per i viaggi è sempre la stessa: Nicole ama viaggiare e postare selfie che la mostrano in incantevoli località. Lo scorso gennaio, ad esempio, pubblicò un autoscatto che la ritraeva in bikini a Tulum, località turistica messicana.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp