Nirvana, Frances Bean Cobain contro diffusione foto padre

di Redazione 31/07/2015

Il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è morto 20 anni, lasciando nello sconforto milioni di fan, Ora la moglie del compianto artista, Courtney Love, e la figlia Frances Bean chiedono che non vengano diffuse le foto e dettagli relativi al decesso di Kurt Courtney Love e la figlia hanno implorato i giudici del tribunale di Seattle, che devono stabilire se le foto possono essere diffuse, come richiesto da Richard Lee, giornalista che ipotizza l'omicidio di Cobain. Il giornalista ha citato in giudizio sia il Comune di Seattle che la Polizia, ritenendo che tutto quello che riguarda il decesso del leader dei Nirvana deve essere reso pubblico. Lee ha più volte sottolineato che le foto possedute dalla Polizia vanno divulgate perché mostrano che Kurt non si suicidò ma venne ucciso. Le autorità, tuttavia, hanno più volte spiegato di non voler diffondere le immagini per rispettare la privacy dei familiari di Kurt Cobain. L'anno scorso, lo ricordiamo, Courtney Love si arrabbiò per la diffusione di varie foto sul decesso del marito, ritraenti diverse confezioni di medicinali e droghe, un ago per terra, un cucchiaio, una sigaretta e un portafoglio con un documento del leader dei Nirvana. Courtney e la figlia di Cobain si appellano alla Corte affinché non venga diffuso il materiale relativo alla morte del loro caro. "Ho dovuto affrontare molti problemi personali a causa della morte di mio padre. Affrontare anche la sola possibilità che le foto vengano rese pubbliche è molto difficile. Ulteriore sensazionalismo mi causerebbe un grande dolore", ha dichiarato Frances Bean Cobain, aggiungendo che molti fan del padre la infastidiscono spesso. "La pubblicazione di eventuali nuove foto potrebbe rendere le cose ancora peggiori", ha aggiunto Frances Bean. Quest'ultima ha rivelato che un fan del padre si introdusse nella sua abitazione e vi restò per 3 giorni, convinto che l'anima di Kurt si fosse rifugiata in lei.

