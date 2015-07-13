Roma: allenamenti a Trigoria, poi match in Australia e Indonesia
di Redazione
13/07/2015
Giornate dense di allenamenti per la Roma. I giallorossi si alleneranno oggi e domani a Trigoria; poi si recheranno a Melbourne, in Australia, dove giocheranno contro squadre forti nell'ambito dell’International Guinness Cup. La Roma si troverà di fronte il Real Madrid (18 luglio, ore 10 italiane); poi il Manchester City (21 luglio, ore 11). Dopo i match in Australia, i giallorossi si recheranno (23 luglio) in Indonesia, dove incontreranno, a Giakarta, il Persija Jakarta (25 luglio) nell'ambito del Roma Indonesia Day 2015, un evento colmo di appuntamenti imperdibili per i supporters asiatici. La Roma tornerà nella Capitale il 28 luglio, in modo da concentrarsi bene sull'amichevole del primo agosto contro lo Sporting Lisbona; poi amichevoli contro Valencia, Barcellona e Siviglia. Periodo pieno di test per i giallorossi.
Articolo Precedente
Olivia Jordan è Miss Usa 2015: bionda dell'Oklahoma sbaraglia 50 concorrenti
Articolo Successivo
Mediaset, Jimmy è morto: grosso e celebre addetto sicurezza
Redazione