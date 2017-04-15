Home Attualità Oroscopo oggi sabato 15 aprile 2017,equivoci per Acquario, Vergine frustrato

di Redazione 15/04/2017

I 12 segni zodiacali con le previsioni oroscopo oggi 15 aprile 2017 sabato che preannuncia delle giornate incerte per l’Acquario, coinvolto in piccoli equivoci da dover assolutamente risolvere. Anche il segno zodiacale della Vergine, in questo periodo è piuttosto stressato e frustrato. ARIETE oroscopo oggi 15 aprile 2017 domani potrete investire parte dei vostri risparmi in un progetto molto importante. Siate coraggiose e sicure di voi stesse e del vostro talento: partecipare ad una nuova collaborazione sarà occasione di nuovi incontri. TORO Oggi oroscopo del giorno 15 aprile 2017 vi sentirete confuse e piuttosto spaesate, soprattutto se, nell’ultimo periodo, avete sofferto di qualche lieve calo fisico. Una ripresa è prevista per le ore diurne: sarà il momento più rilassante e piacevole della giornata. GEMELLI oroscopo del giorno 15 aprile non è il giorno migliore per intraprendere trattative finanziarie. Il vostro rapporto con il partner sarà la molla che vi spingerà a dare il meglio di voi stesse. Si sta aprendo un periodo di transizione che prevede l’arrivo di nuove occasioni e grandi decisioni da prendere. CANCRO oroscopo oggi 15 aprile le rivalità professionali saranno lo stimolo che vi permetterà di mostrare il meglio di voi stesse. Le vostre qualità avranno la possibilità di venire fuori e farvi brillare. In amore sono arrivo nuovi e travolgenti incontri. LEONE passare un po’ di tempo di qualità assieme al vostro partner, sarà la vostra priorità più grande. Potreste trovarvi in disaccordo con il parere di un collega riguardo il vostro modo di condurre le trattative e gli affari. Non siate scoraggiate e fidatevi del vostro istinto. VERGINE Oggi oroscopo del 15 aprile 2017 vi sentirete piuttosto nervose e frustrate, motivo per cui sarete meno riuscirete a spendere come vorreste il tempo a disposizione con il vostro partner. Questa tensione rappresenta solamente una fase di passaggio, per cui prestate maggiore attenzione all’amore e agli affetti. BILANCIA Oroscopo del giorno di oggi 15 aprile 2016 affronterete delle sfide molto importanti, che vi permetteranno di mantenere il giusto equilibrio fra i vostri interessi personali e le iniziative degli altri. In serata, siate più strategiche nel pianificare tutti i vostri impegni della settimana SCORPIONE Oroscopo 15/04/2017 sarete più predisposte a favorire il relax e le attività disimpegnate. Siate più serene in amore e nelle amicizie: la vostra cordialità vi permetterà di crearvi ottime alleanze e di raggiungere validi obiettivi professionali. SAGITTARIO la nostalgia vi renderà pensierose e preoccupate, soprattutto per ciò che riguarda l’amore e le vostre relazioni interpersonali. La mancanza di una persona cara a intristirvi. Tuttavia, non sentitevi in difetto: si prospettano infatti delle buone occasioni per rafforzare il vostro rapporto. CAPRICORNO oroscopo Oggi sarete alla ricerca del dialogo e della cooperazione che i vostri colleghe di lavoro. Siate comunicative e intraprendenti, e saprete come gestire al meglio un progetto da realizzare in collettivo. Scintille in amore. ACQUARIO Oroscopo di oggi 15 aprile 2017 privilegiate i contatti con la vostra famiglia e con i vostri amici più stretti. Non restate coinvolte in spiacevoli equivoci con qualche collega o potreste perdere la pazienza. Soltanto l’amore allevierà tutte le vostre ansie. PESCI Oroscopo del giorno 15 aprile oggi dovrete impostare dei confini tra i vita pubblica e vita privata. Tempestive e risolutive, riuscirete a terminare dei progetti importanti ottenendo anche ottimi risultati. Siate aperte alle critiche, vi saranno più utili per i vostri piani futuri.

