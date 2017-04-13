Home Uomini e Donne Tina Cipollari news UeD: Chicco Nalli, nuovo lavoro con Barabara D'Urso

di Redazione 13/04/2017

Si torna a parlare di Tina Cipollari, o meglio del marito della storica opinionista di Uomini e Donne, trono classico ed over. Ovvero Chicco Nalli che, a quanto pare, è pronto per una nuova attività lavorativa a fianco di Barbara d'Urso. Il marito della Cipollari ha lavorato, fino a pochi giorni fa, nel programma condotto da Caterina Balivo, 'Detto Fatto' ma non rimarrà a casa a girarsi i pollici perchè per lui è già pronto un nuovo percorso lavorativo in un noto programma Mediaset. L'hair stylist dei vip dunque passerà dalla Rai alla rete ammiraglia, e dunque sarà molto più vicino alla moglie Tina Cipollari. E il gossip già impazza in tal senso, complice il fatto che numerose indiscrezioni nelle ultime settimane avevano messo in evidenza una possibile spaccatura nella loro relazione. UeD gossip Tina Cipollari: il marito Chicco Nalli lavorerà insieme alla D'Urso, ecco di cosa si occuperà Ma nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente, dunque potrebbe essersi trattata solo di una crisi passeggera con qualche litigata e nulla più. Chicco Nalli dunque lavorerà a fianco di Barbara d'Urso, e questo ha scatenato la gioia dei fan di Tina Cipollari, che sperano di vederli insieme magari nel backstage di Uomini e donne. Anche se non pochi utenti hanno parlato di una possibile raccomandazione, in quanto non si spiegano come, nell'arco di pochi giorni, l'hair stylist sia già riuscito ad avere un nuovo lavoro. Non resta che attendere ulteriori news su Chicco Nalli e sulla sua Tina Cipollari...continuate a seguirci su Blog Uomini e Donne!.

