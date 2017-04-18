Loading...

Uomini e Donne anticipazioni: Luca elimina Giulia e punta Cecilia?

18/04/2017

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: la scelta di Luca Onestini sembra essere Cecilia, ecco le ragioni

Davvero interessanti le ultime anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, per quel che riguarda il trono classico. Riguardano in particolare Luca Onestini e gli sviluppi legati alla sua possibile scelta tra le corteggiatrici di UeD; sviluppi davvvero ghiotti dal momento che Luca ha deciso per l'eliminazione di Giulia, avvicinandosi di fatto alla sua scelta definitiva che con molta probabilità sarà indirizzata su Cecilia. Ricordiamo che i tronisti in gioco nel trono classico, oltre a Luca, sono Marco e, tra le donne, Desirée e Rosa e che per Luca ci sono tre corteggiatrici ovvero Cecilia, Giulia e Soleil mentre per Marco ci sono Ginevra e Giorgia. Alex e Pietro sono invece i corteggiatori di Rosa e Mattia e Mariano quelli di Desirée. E tornando su Luca, la sua ultima esterna con Cecilia è fondamentale nell'ottica di quella che dovrà essere la sua scelta: Onestini mostra alla corteggiatrice un video con immagini di alcuni momenti della sua vita, ed è un'emozione dopo l'altra che si tramuta in un bacio di Luca alla ragazza. Giulia Latini commenta l'esterna sostenendo che Cecilia sia stata privilegiata ed è scontro in studio con Luca. La corteggiatrice di Uomini e donne si era sfogata anche sui social network e sembra proprio avere problemi a parlare negli studi del talk show di Canale 5 con Luca. Onestini dal canto suo sostiene che la ragazza sia una vigliacca e dopo queste parole pesantissime il corteggiamento si interrompe bruscamente, con l'eliminazione di Giulia. Cosa accadrà nelle prossime anticipazioni di Uomini e donne 2017? sarà davvero Cecilia la scelta definitiva di Luca? continuate a seguirci per scoprirlo.
