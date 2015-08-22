Loading...

PES 2016 batterà FIFA? Più coinvolgente ma grafica meno curata

di Redazione

22/08/2015

Per molto tempo FIFA è stato al centro dell'intrattenimento videoludico, a scapito di PES. Nel 2014, però, Konami ha cambiato le carte in tavola, rinnovando PES ma, in sostanza, non stravolgendo il gioco. FIFA, invece, sembra aver perso colpi

    PES ha sempre entusiasmato ed ora, che compie 20 anni, è ancora più coinvolgente grazie a Konami. Il giocatore non si stancherebbe mai di stare davanti alla PES. FIFA è nei guai? Forse. Sicuramente deve correre ai ripari, visto che c'è il rischio che PES prenda il sopravvento ancora una volta. C'è chi ha già provato la demo di PES 2016, rilasciata qualche giorno fa, ed ha notato innanzitutto contenuti semplici e un menù intuitivo. La demo mostra sette club, ovvero Roma, Juventus, Bayern Monaco, Palmeiras, Corinthians, Francia e Brasile. Ci sono due stadi: Arena Corinthians e Juventus Stadium. Konami ha adottato una strategia vincente stavolta, presentando la demo di PES prima di FIFA 16. La presentazione, lo ricordiamo, è avvenuta lo scorso 13 agosto. Cosa ne pensano gli esperti di videogiochi sul duello PES vs FIFA 16? Beh, la maggior parte ritiene che vincerà il prodotto di Konami, visto che ha dei punti di forza straordinari, come l'intelligenza artificiale dei compagni di squadra e degli avversari. I giocatori hanno gradito molto le piccole novità introdotte da Konami, che renderanno sicuramente la nuova edizione di PES una spina nel fianco di FIFA. Se proprio volessimo fare un appunto alla nuova PES, dovremmo soffermarci sulla grafica, un po' meno curata rispetto a quella di FIFA. Che dire, tra FIFA e PES vinca, come al solito, il migliore.
