Tale e Quale Show 2017, data d'inizio e concorrenti

di Redazione 03/09/2017

La prima puntata è prevista il 22 settembre ma ormai rimangono pochi misteri su Tale e Quale Show 2017, il talent campione di ascolti al venerdì sera e che tornerà su Rai 1 ancora una volta con Carlo Conti a fare il padrone di casa mentre a giudicare i cantanti-imitatori ci sarà sicuramente Loretta Goggi mentre i suoi due compagni di avventura sono ancora da svelare. Il cast di Tale e Quale Show 2017 ormai non è più un mistero, come hanno svelato le anticipazioni tv del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' nella sua versione online: i fans di Temptation Island sono stati accontentati perché tra i dodici concorrenti del talent show ci sarà anche Filippo Bisciglia che lascia momentaneamente Canale 5 per mettersi alla prova con un ruolo completamente diverso. L'ex gieffino, ormai diventato un ottimo padrone di casa nel docu reality voluto da Maria De Filippi non ha mai nascosto la sua passione per il canto e ripercorrerà le orme della sua compagna, Pamela Camassa che aveva partecipato cinque anni fa concludendo in una buona posizione. Insieme a Dilippo ci saranno Platinette/Mauro Coruzzi, le cantanti Donatella Rettore e Annalisa Minetti, l'ex 'Ciociara' Alessia Macari che un anno fa ha vinto il Grande Fratello Vip, l'attrice Edy Angelillo, il tenore Piero Mazzocchetti (che diecui anni fa aveva anche partecipato al Festival di Sanremo), le showgirl e conduttrici Benedetta Mazza (ex de L'Eredità) e Valeria Altobelli che ha fatto la corista per Anna Tatangelo, due ex vincitori di Amici come Marco Carta e Federico Angelucci, oltre a Claudio Lippi che in passato è stato in giuria.

