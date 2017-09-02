Home Gossip GF Vip 2017, nuove anticipazioni sul cast

di Redazione 02/09/2017

Mancano meno di dieci giorni al via del secondo Grande Fratello Vip e il cast resta ancora un mistero anche se ormai tutti i giochi sembrano stati svelati. Ma ogni volta che una rivista o un blog danno delle anticipazioni tv qualche nome riappare o scompare magicamente e anche il numero dei concorrenti che parteciperanno al reality di Canale 5 cambia. Fino a qualche giorno fa infatti eravamo convinti che sarebbero stati in sedici (compresi i fratelli Rodriguez) e invece la rivista 'Spy' in edicola questa settimana li fa scendere a quattordici. Secondo il setti,manale Mondadori infatti l'11 settembre prossimo entreranno nella Casa del reality più atteso dell'anno oltre a Jeremias e Cecilia Rodriguez, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Aida Yespica, Carmen Di Pietro, Daniele Bossari, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Marco Predolin, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni e Ignazio Moser più Carmen Di Pietro (che nei giorni scorsi aveva confermato la sua presenza) e Lorenzo Flaherty che alla fine ha preso il posto di Elettra Lamborghini. Manca in questo elenco l'ex tronista Rosa Perrotta nonostante molti l'avessero riconosciuta in una delle immagini postate dalla produzione nei giorni scorsi via social e quindi il mistero si infittisce. Del GF Vip 2017 ha parlato Gabriele Parpiglia che oltre ad essere un noto giornalista di gossip fa anche parte della redazione che cura il reality di Canale 5. Ha svelato che alcuni dei gieffini, a cominciare da Cristiano Malgioglio, Serena Grandi e Simona Izzo, nella vita privata sono molto legati a Ilary Blasi e Alfonso Signorini ma questo non significa che verranno trattati con i guanti e non ci saranno preferenze.

