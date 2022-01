Quali sono i migliori libri sulla crescita personale? Ecco quelli che devi leggere

Da diverso tempo a questa parte, è cresciuto notevolmente l’interesse nei confronti della crescita personale, un processo di cambiamento che può essere utile in diversi ambiti, dalla vita privata al business. Se ti stai chiedendo quali siano i consigli per fare passi decisivi in questo campo, non puoi non prendere in considerazione la lettura. Sono diversi i libri di crescita personale famosi. Alcuni sono recenti, altri, invece, hanno alle spalle già qualche anno, ma rimangono sempre attuali e interessanti. Ora però bando alle chiacchiere: il momento di scoprire alcuni titoli è arrivato!

Come Trattare gli Altri e Farseli Amici (Dale Carnegie)

Questo volume è considerato, a ragione, uno dei grandi classici della crescita personale. Edito in Italia da Bompiani, come è chiaro dal titolo si concentra sui consigli migliori per interfacciarsi con gli altri e per conquistare la loro fiducia. L’autore entra nel vivo del tema proponendo diversi schemi mentali e mettendo in primo piano utili consigli pratici di persuasione.

Diventa Chi Sei (Emilie Wapnick)

Questo volume, uscito nel nostro Paese per i tipi di MGMT Edizioni, è un altro must have nella libreria di chi ha la passione per la crescita personale. Quando lo si chiama in causa, è necessario rammentare che si tratta di un libro davvero particolare, dedicato ai multipotenziali, ossia le persone che l’autrice, scrittrice e imprenditrice, definisce creativi con molteplici passioni. In una società che, soprattutto negli ultimi tempi, si è focalizzata tantissimo sull’iperspecializzazione, essere multipotenziale è tutto tranne che semplice.

Il rischio, infatti, è quello di apparire un tuttologo senza arte né parte. Per fortuna esistono libri come questo che, mettendo in primo piano un valido approccio metodologico, aiutano chi vive in prima persona la multipotenzialità a destreggiarsi al meglio tra i vari progetti.

Le 7 Regole per Avere Successo (Stephen R. Covey)

Considerato un libro fondamentale per chi è alla ricerca di titoli speciali nell’ambito della crescita personale e della letteratura manageriale, questo volume non è un libro come tutti gli altri. Si tratta infatti di un percorso che mette in primo piano un metodo estremamente efficace per raggiungere i propri obiettivi sia in ambito professionale, sia nella vita privata.

Il Potere delle Abitudini (Charles Dhuigg)

Questo libro di crescita personale, edito in Italia da TEA, si focalizza su un aspetto fondamentale per chi vuole migliorare la propria vita, ossia le abitudini quotidiane. Queste ultime, come ben si sa, possono essere sia positive, sia negative. Rappresentano l’ossatura delle nostre giornate e, per questo, devono essere gestite cercando di ottimizzarle al massimo.

Pensa e Arricchisci te Stesso (Napoleon Hill)

Questo volume di crescita personale rappresenta un grande classico per chi fa business e vuole raggiungere risultati soddisfacenti. Utile anche per chi vuole raggiungere il successo in ambito privato, questo libro, considerato una lettura fondamentale anche per capire come è cambiato nel tempo il mondo della crescita personale, si focalizza su come la mente è in grado di aiutarci a realizzare i nostri obiettivi di vita.