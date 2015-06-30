Home Musica Raf: "Sono io" album del ritorno, inediti e nuova casa discografica

di Redazione 30/06/2015

Oggi, 30 giugno, esce il nuovo disco di Raf, intitolato "Sono Io". La nuova 'fatica' del cantautore italiano comprende tutti inediti ed esce a 4 anni da "Numeri", il precedente disco. "Sono Io" è costato molto, in termini di fatica, a Raf. Oltre 2 anni di lavoro per realizzare un'opera particolare, nuova, che possa piacere anche ai più difficili. Tra le 11 canzoni contenute in "Sono io" ci sono anche "Rimani tu", singolo che ha preceduto l'uscita dell'album, "Come una favola" e la cover di "Rose rosse", 'cavallo di battaglia' di Massimo Ranieri. Parlando dei temi affrontati nel nuovo disco, Raf ha detto: "Spesso gli esseri umani sono come numeri, basti pensare al grave problema delle persone che scappano dalle guerre e che, una volta arrivati qui, vengono trattati in modo molto discutibile. E' un problema che riguarda non solo l'Italia, come si vuole far pensare, ma tutta l'Europa. Quando la realtà diventa difficile, c'è la tendenza ad essere egoisti. Si ha poca fiducia nel prossimo ma ora c'è bisogno di fare un passo indietro, di tornare a quella serenità generata dalle cose semplici, di riscoprire i rapporti fondati sull'amore, tema costante delle nuove canzoni. In fondo, la canzone d'amore è al centro della musica popolare: c'è sempre stata". Raf ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo ed ha fatto allarmare tutti per le sue condizioni di salute. Era salito sul palco stanco, con le borse sotto gli occhi e pallido. Si vociferava che fosse malato. L'artista, allora, tranquillizzò tutti mediante i social network, sottolineando che era stato colpito da una violenta forma di bronchite. A rasserenare i fan di Raf fu anche il conduttore Carlo Conti: "Mi ha detto che sta meglio, ce la metterà tutta per esserci stasera sul palco e cantare al meglio delle sue possibilità... Aveva una tosse tale da non riuscire a parlare".

