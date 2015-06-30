Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Raf: "Sono io" album del ritorno, inediti e nuova casa discografica

Redazione Avatar

di Redazione

30/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Oggi, 30 giugno, esce il nuovo disco di Raf, intitolato "Sono Io". La nuova 'fatica' del cantautore italiano comprende tutti inediti ed esce a 4 anni da "Numeri", il precedente disco. "Sono Io" è costato molto, in termini di fatica, a Raf. Oltre 2 anni di lavoro per realizzare un'opera particolare, nuova, che possa piacere anche ai più difficili. Tra le 11 canzoni contenute in "Sono io" ci sono anche "Rimani tu", singolo che ha preceduto l'uscita dell'album, "Come una favola" e la cover di "Rose rosse", 'cavallo di battaglia' di Massimo Ranieri. Parlando dei temi affrontati nel nuovo disco, Raf ha detto: "Spesso gli esseri umani sono come numeri, basti pensare al grave problema delle persone che scappano dalle guerre e che, una volta arrivati qui, vengono trattati in modo molto discutibile. E' un problema che riguarda non solo l'Italia, come si vuole far pensare, ma tutta l'Europa. Quando la realtà diventa difficile, c'è la tendenza ad essere egoisti. Si ha poca fiducia nel prossimo ma ora c'è bisogno di fare un passo indietro, di tornare a quella serenità generata dalle cose semplici, di riscoprire i rapporti fondati sull'amore, tema costante delle nuove canzoni. In fondo, la canzone d'amore è al centro della musica popolare: c'è sempre stata". Raf ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo ed ha fatto allarmare tutti per le sue condizioni di salute. Era salito sul palco stanco, con le borse sotto gli occhi e pallido. Si vociferava che fosse malato. L'artista, allora, tranquillizzò tutti mediante i social network, sottolineando che era stato colpito da una violenta forma di bronchite. A rasserenare i fan di Raf fu anche il conduttore Carlo Conti: "Mi ha detto che sta meglio, ce la metterà tutta per esserci stasera sul palco e cantare al meglio delle sue possibilità... Aveva una tosse tale da non riuscire a parlare".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne: Teresa e Salvatore si amano follemente, amore sopravvive alla Temptation

Articolo Successivo

Condimenti "Vegeta" contaminati da salmonella: Podravka li ritira da 40 paesi europei

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016