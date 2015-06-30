Uomini e Donne: Teresa e Salvatore si amano follemente, amore sopravvive alla Temptation
di Redazione
30/06/2015
Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia sono ancora affiatati e fanno coppia dopo l'ardua prova di Temptation Island 2. I due non sono stati in grado di vivere distanti nei 20 giorni necessari per registrare le puntate di Uomini e Donne, e con largo anticipo si sono ricongiunti. La seconda puntata non è stata ancora trasmessa (appuntamento al 2 luglio) ma è evidente che tra Salvatore e Teresa c'è un grande feeling che vince su tutto e tutti. Qualcuno ha rivelato di aver visto la coppia a Fiumicino, nei pressi dell'aeroporto. Salvatore e Teresa stavano aspettando un aereo. Si sono recati in Sicilia? Una cosa è certa: i due ragazzi si amano follemente.
Articolo Precedente
Tumore alla prostata: metodo italiano per scovarlo e debellarlo
Articolo Successivo
Raf: "Sono io" album del ritorno, inediti e nuova casa discografica
Redazione