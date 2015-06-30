Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne: Teresa e Salvatore si amano follemente, amore sopravvive alla Temptation

Redazione Avatar

di Redazione

30/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia sono ancora affiatati e fanno coppia dopo l'ardua prova di Temptation Island 2. I due non sono stati in grado di vivere distanti nei 20 giorni necessari per registrare le puntate di Uomini e Donne, e con largo anticipo si sono ricongiunti. La seconda puntata non è stata ancora trasmessa (appuntamento al 2 luglio) ma è evidente che tra Salvatore e Teresa c'è un grande feeling che vince su tutto e tutti. Qualcuno ha rivelato di aver visto la coppia a Fiumicino, nei pressi dell'aeroporto. Salvatore e Teresa stavano aspettando un aereo. Si sono recati in Sicilia? Una cosa è certa: i due ragazzi si amano follemente.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tumore alla prostata: metodo italiano per scovarlo e debellarlo

Articolo Successivo

Raf: "Sono io" album del ritorno, inediti e nuova casa discografica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020