Home Spettacoli Miley Cyrus condurrà MTV Video Music Awards: annuncio su Twitter

Miley Cyrus condurrà MTV Video Music Awards: annuncio su Twitter

di Redazione 21/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sarà proprio lei, Miley Cyrus, a condurre gli MTV Video Music Awards 2015. Lo ha rivelato la diretta interessata nelle ultime ore, pubblicando su Twitter una foto che la ritrae vestita da aliena e con un manifesto sandwich indosso recante la scritta "MTV non lascia che mi esibisca" e "Quindi quest'anno presenterò i VMA" Miley Cyrus è cambiata, col passar del tempo. Non è più la ragazza 'acqua e sapone' dei tempi di "Hanna Montana", ma una donna sensuale e aggressiva che ama sconvolgere e lasciare a bocca aperta con i suoi brani e, soprattutto, con le sue performance live al limite della decenza. Grazie al disco "Bangerz" e al singolo "Wrecking Ball" Miley ha decisamente accresciuto la sua notorietà in tutto il mondo. Due anni fa, nel 2013, la popstar stupì tutti, proprio sul palco dei VMA, con un balletto a dir poco 'spinto', che contribuì a lanciare la moda del twerking. La Cyrus, come detto, ama stupire. Un anno fa, ad esempio, chiese a un clochard 22enne di ritirare il riconoscimento di video dell'anno per Wrecking Ball, con lo scopo di supportare una campagna che mirava alla raccolta di somme destinate ai ragazzi poveri e senza una casa. Appuntamento, dunque, al 30 agosto, giorno in cui verranno trasmessi i Video Music Awards. Miley stavolta non si esibirà ma dovrà dirigere lo show. Tale ruolo, ovviamente, la porterà ad essere più morigerata. Ma dire mai, però, quando si parla di Miley Cyrus. Gli MTV Video Music Awards si svolgeranno a Los Angeles, precisamente al Microsoft Theater. Oggi, 21 luglio, nel pomeriggio, verranno rese note le diverse nomination. E' facile che verranno considerati Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears, Demi Lovato e Iggy Azalea. I fan di Miley Cyrus non vedono l'ora di vedere il loro idolo nel ruolo di presentatrice. In fin dei conti manca solo poco più di un mese. Conto alla rovescia, dunque, per gli MTV Video Music Awards. Tante star calcheranno il palco allestito a Los Angeles. Quest'anno l'evento sarà ancora più irresistibile con Miley Cyrus in veste di conduttrice. E' poco ma è sicuro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp