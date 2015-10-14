Loading...

Rieti, Autista Cotral Morso al Volto da Utente: Solidarietà di Zingaretti

14/10/2015

I conducenti degli autobus di linea sono spesso oggetto di insulti e percosse. Non è raro che un conducente di un bus venga picchiato. E' successo anche nelle ultime ore a Rieti

  Ieri mattina, un conducente di autobus Cotral è stato morso al volto da un uomo perché voleva scendere fuori fermata. Come tutti sanno, un autista deve bloccare il mezzo solo in presenza di fermate. Un utente, però, ieri ha intimato al guidatore di fermarsi. Dinanzi al diniego, l'uomo ha dato un morso al volto dell'autista ed è fuggito. Il conducente del bus ha inseguito l'aggressore ma, quest'ultimo, non soddisfatto, gli ha sferrato un pugno al volto. Diverse persone che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato la Polizia. Gli agenti, dopo essere arrivati sul posto, hanno individuato l'aggressore e l'hanno condotto in Questura. Se la caverà con una denuncia per lesioni e interruzione di pubblico servizio. I dirigenti dell'azienda Cotral hanno espresso solidarietà all'autista aggredito. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, invece, ha detto: "Quanto avvenuto oggi a Rieti, con un autista del bus Cotral aggredito da un passeggero, è inqualificabile. Azioni come questa devono essere sempre condannate con fermezza. La violenza è inaccettabile. All'autista che nello svolgimento del suo lavoro è stato oggetto di tale brutalità va la solidarietà mia e di tutta l'amministrazione regionale". Dispiaciuto e indignato per quanto è accaduto all'autista Cotral anche Fabio Melilli, segretario regionale del Pd: "L'aggressione subita oggi da un autista del Cotral  a Rieti da parte di un passeggero è un atto gravissimo... Episodi di questo genere non hanno alcun senso e non possono avere nessuna giustificazione". Condanniamo fermamente anche noi il gesto dell'utente del bus. La violenza va ripudiata sempre e comunque.
