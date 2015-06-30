Roma, presentazione nuova maglia trasferta: bianca con bordini rossi sulle maniche
di Redazione
30/06/2015
Stamane è avvenuta la presentazione della nuova maglia che indosseranno i giocatori della Roma in trasferta. Si dà risalto all'indissolubile legame tra il team e la città, con le sue bellezze architettoniche, le sue vie e i suoi quartieri spettacolari e antichi. Nike, ancora una volta, ha realizzato capi d'abbigliamenti rispettando l'ambiente. Si pensi che per creare una tenuta sono state impiegate 18 bottiglie di plastica riciclata. La maglia 'away' sarà completamente bianca con bordini rosso scuro sulle maniche. Ovviamente, c'è il logo Nike e quello della squadra. Bianchi anche pantaloncini e calzini.
