Roma vende Holebas al Watford: giocatore prezioso per difesa giallorossa

di Redazione 02/07/2015

Josè Holebas non è più un giocatore della Roma. Termina solo dopo un anno, quindi l'avventura del 31enne greco nella Capitale. La Roma ha ceduto l'esterno sinistro al Watford, team che milita nella Premier League. Pare che Holebas sia stato venduto per 2,5 milioni di euro. Il greco venne acquistato dall'Olympiacos e, pian piano fece notare il suo talento, diventando un giocatore fondamentale per la Roma. Ora Garcia dovrà cercarsi un altro calciatore per rafforzare la difesa. Indimenticabile il gol di Holebas contro l'Inter, in campionato.

